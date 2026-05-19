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Índice de Preços ao Consumidor IPC-Fipe acelera a 0,39% na 2ª quadrissemana de maio, após 0,37% na 1ª prévia Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Transportes (de 0,51% para 0,18%), Saúde (de 0,68% para 0,43%), Vestuário (de 0,13% para 0,04%) e Educação (de 0,00% para -0,01%)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,39% na segunda quadrissemana de maio, acelerando levemente ante a alta de 0,37% na primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 19.

Na segunda leitura de maio, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,00% na primeira quadrissemana para 0,20% na segunda), Alimentação (de 0,76% para 0,82%) e Despesas Pessoais (de 0,22% para 0,28%).

Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Transportes (de 0,51% para 0,18%), Saúde (de 0,68% para 0,43%), Vestuário (de 0,13% para 0,04%) e Educação (de 0,00% para -0,01%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de maio:

Habitação: 0,20%

Alimentação: 0,82%

Transportes: 0,18%

Despesas Pessoais: 0,28%

Saúde: 0,43%

Vestuário: 0,04%

Educação: -0,01%

Índice Geral: 0,39%

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