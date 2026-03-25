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Índice de Preços ao Consumidor

IPC-Fipe acelera e sobe 0,53% na 3ª quadrissemana de março

Quatro dos sete componentes ganharam força

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Índice de Preços ao Consumidor(IPC)Índice de Preços ao Consumidor(IPC) - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,53% na terceira quadrissemana de março, acelerando em relação à alta de 0,42% registrada na segunda quadrissemana do mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 25.

Na terceira leitura de março, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Alimentação (de 0,88% na segunda quadrissemana a 1,27% na terceira), Transportes (de 0,19% a 0,38%), Despesas Pessoais (de -0,05% a 0,14%) e Vestuário (de 0,20% a 0,22%).

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Por outro lado, houve arrefecimento de uma quadrissemana para a outra em Habitação (de 0,38% a 0,19%), Saúde (de 0,46% a 0,41%) e Educação (de 0,02% a 0,00%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de março:

- Habitação: 0,19%

- Alimentação: 1,27%

- Transportes: 0,38%

- Despesas Pessoais: 0,14%

- Saúde: 0,41%

- Vestuário: 0,22%

- Educação: 0,00

- Índice Geral: 0,53%

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