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Índice de Preços ao Consumidor IPC-Fipe desacelera a 0,42% na 2ª quadrissemana de junho, após alta de 0,45% na 1ª prévia Na segunda leitura do mês, três dos sete componentes perderam força

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,42% na segunda quadrissemana de junho, desacelerando levemente em relação à alta de 0,45% da primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 17

Na segunda leitura do mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Alimentação (de 1,15% na primeira quadrissemana para 0,96% na segunda), Despesas Pessoais (de 0,12% para 0,03%) e Vestuário (de 0,37% para 0,36%).

Por outro lado, três itens aceleraram e um recuou em ritmo menor de um período para o outro: Habitação (de 0,55% para 0,56%), Saúde (de 0,12% para 0,19%), Educação (de -0,01% para 0,01%) e Transportes (de -0,60% para -0,40%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de junho:

Habitação: 0,56%

Alimentação: 0,96%

Transportes: -0,40%

Despesas Pessoais: 0,03%

Saúde: 0,19%

Vestuário: 0,36%

Educação: 0,01%

Índice Geral: 0,42%

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