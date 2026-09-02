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Mercado Financeiro IPC-Fipe sobe 0,01% em agosto, abaixo do esperado, e acumula inflação de 3,57% em 12 meses Quatro dos sete componentes do índice perderam força

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,01% em agosto, após queda de 0,03% em julho e depois de subir 0,05% na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 2.

O resultado de agosto ficou abaixo das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,01% a 0,15%, com mediana de 0,05%.

Entre janeiro e julho, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,09%. Em 12 meses até agosto, o índice registrou alta de 3,57%, abaixo da mediana de 3,62%.

Em agosto, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,57% em julho para -0,38% em agosto), Transportes (de -0,13% para -0,43%), Vestuário (de 0,58% para 0,32%) e Educação (de 0,30% para -0,06%).

Por outro lado, Alimentação reduziu a queda (-0,69% em julho para -0,18%) e houve aceleração de julho para agosto em Despesas Pessoais (de -0,07% para 1,34%), Saúde (de 0,10% para 0,24%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em agosto:

- Habitação: -0,38%

Alimentação: -0,18%

Transportes: -0,43%

Despesas Pessoais: 1,34%

Saúde: 0,24%

Vestuário: 0,32%

Educação: -0,06%

Índice Geral: 0,01%

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