IPC-Fipe sobe 0,04% na 2ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,05% na 1ª prévia
Na segunda estimativa de agosto, quatro dos sete componentes desaceleraram em relação à primeira quadrissemana
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,04% na segunda quadrissemana de agosto, após avançar 0,05% na primeira leitura do mês, segundo dados divulgados nesta terça-feira (18) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Na segunda estimativa de agosto, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe desaceleraram em relação à primeira quadrissemana: Habitação (de 0,63% para 0,44%), Saúde (de 0,14% para 0,12%), Vestuário (de 0,43% para 0,37%) e Educação (de 0,14% para 0,07%).
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Por outro lado, o item Despesas Pessoais ganhou força (de 0,20% para 0,43%), Alimentação recuou menos (de -0,54% para -0,48%) e Transportes repetiu a queda anterior, de 0,23%.
Segue abaixo a variação dos componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de agosto:
Habitação: 0,44%
Alimentação: -0,48%
Transportes: -0,23%
Despesas Pessoais: 0,43%
Saúde: 0,12%
Vestuário: 0,37%
Educação: 0,07%
Índice Geral: 0,04%