IPC-Fipe sobe 0,45% em maio, acima da mediana, e acumula inflação de 3,65% em 12 meses
Resultado de maio ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,38% a 0,48%, mas acima da mediana, de 0,42%
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,45% em maio, acelerando ante os avanços registrados em abril e na terceira quadrissemana do mês passado, ambos de 0,40%, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 2.
O resultado de maio ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,38% a 0,48%, mas acima da mediana, de 0,42%.
Entre janeiro e maio, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,92%. Em 12 meses até maio, o índice registrou alta de 3,65%, acima da mediana projetada de 3,60% e acelerando ante o avanço de 3,47% no período encerrado em abril.
No mês passado, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de -0,15% em abril para 0,53% em maio), Alimentação (de 0,81% para 1,14%) e Despesas Pessoais (de 0,09% para 0,31%).
Por outro lado, houve arrefecimento de abril para maio em Transportes (de 0,85% para -0,65%), Saúde (de 1,10% para 0,05%), Vestuário (de 0,22% para 0,18%) e Educação (de 0,01% para -0,03%).
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