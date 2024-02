IPC-Fipe sobe 0,46% em janeiro, mais que o esperado, e acumula inflação de 2,98% em 12 meses

A- A+

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,46% em janeiro, acelerando em relação ao acréscimo de 0,38% de dezembro e também frente ao avanço de 0,34% observado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 2, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



O resultado de janeiro superou a mediana das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,36%, e ficou perto do teto das previsões, que variavam de +0,35% a +0,47%.



No primeiro mês de 2024, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Transportes (de -1,15% em dezembro a 0,34% em janeiro), Vestuário (de -0,20% a 0,24%) e Educação (de 0,02% a 4,15%).

Habitação: 0,04%

Alimentação: 1,09%

Transportes: 0,34%

Despesas Pessoais: -0,35%

Saúde: 0,40%

Vestuário: 0,24%

Educação: 4,15%

Índice Geral: 0,46%

