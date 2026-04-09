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Índice de Preços ao Consumidor IPC-Fipe sobe 0,59% na 1ª quadrissemana de abril e repete variação de março Três dos sete componentes perderam força

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,59% na primeira quadrissemana de abril, repetindo a variação de março, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira, 9.

Na leitura inicial deste mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,15% em março para 0,03% na primeira quadrissemana de abril), Alimentação (de 1,36% para 1,34%) e Vestuário (de 0,13% para 0,00%).

Por outro lado, houve aceleração entre março e o começo de abril em Transportes (de 0,87% para 1,10%), Saúde (de 0,37% para 0,49%) e Educação (de 0,00% para 0,03%).

Já o item Despesas Pessoais subiu 0,04% na primeira quadrissemana de abril, também repetindo o aumento do mês passado.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de abril.

- Habitação: 0,03%

- Alimentação: 1,34%

- Transportes: 1,10%

- Despesas Pessoais: 0,04%

- Saúde: 0,49%

- Vestuário: 0,00%

- Educação: 0,03%

- Índice Geral: 0,59%

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