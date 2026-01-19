A- A+

PREÇOS IPC-S acelera em 4 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de janeiro Recife apresentou uma desaceleração de 1,32% para 1,08%

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,40% para 0,43%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de janeiro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (0,43% para 0,65%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,54% para 0,69%), Salvador (0,29% para 0,43%) e São Paulo (0,44% para 0,55%).

Houve, por outro lado, deflação em Brasília (0,11% para -0,20%), enquanto registraram desaceleração Recife (1,32% para 1,08%) e Porto Alegre (0,10% para 0,02%).





