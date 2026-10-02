Mercado Financeiro
IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro
Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (de 0,60% para 0,93%)
IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro - Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice subiu para 0,67%, resultado acima do registrado na última divulgação de 0,52%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana. .
A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (de 0,60% para 0,93%).
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Em seguida, aparecem Recife (de 0,62% para 0,80%), Belo Horizonte (de 0,53% para 0,67%), São Paulo (de 0,47% para 0,67%) e Salvador (de 0,29% para 0,58%).
Houve, por outro lado, desaceleração em Porto Alegre (de 0,71% para 0,66%) e Brasília (de 0,43% para 0,35%).