IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas no fim de novembro, revela FGV

O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,23% para 0,28%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de novembro

IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas no fim de novembro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas no fim de novembro, informou nesta terça-feira (2) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,23% para 0,28%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de novembro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (0,10% para 0,33%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,20% para 0,38%), Brasília (0,76% para 0,88%) e Belo Horizonte (0,10% para 0,18%).

Houve desaceleração, por outro lado, em Recife (0,49% para 0,30%), Salvador (0,07% para -0,03%) e São Paulo (0,21% para 0,18%).

