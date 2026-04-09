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Índice de Preços ao Consumidor Semanal IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de abril Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,19% para 1,88%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 9. O índice subiu 0,91%, resultado acima do registrado na última divulgação, de 0,67% na passagem da quarta quadrissemana de março para a primeira de abril.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,19% para 1,88%) e Porto Alegre (1,04% para 1,11%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,76% para 1,00%), Recife (0,44% para 0,89%), Belo Horizonte (0,50% para 0,76%), Brasília (0,59% para 0,62%) e São Paulo (0,40% para 0,59%).



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