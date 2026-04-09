Qui, 09 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Índice de Preços ao Consumidor Semanal

IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de abril

Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,19% para 1,88%)

Reportar Erro
IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de abrilIPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de abril - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 9. O índice subiu 0,91%, resultado acima do registrado na última divulgação, de 0,67% na passagem da quarta quadrissemana de março para a primeira de abril.

Leia também

• Educação Básica: o motor silencioso da economia

• Economia americana registra aumento dos postos de trabalho em março e taxa de desemprego de 4,3%

• Banco da Espanha teme 'desaceleração significativa' da economia pela guerra no Oriente Médio

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,19% para 1,88%) e Porto Alegre (1,04% para 1,11%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,76% para 1,00%), Recife (0,44% para 0,89%), Belo Horizonte (0,50% para 0,76%), Brasília (0,59% para 0,62%) e São Paulo (0,40% para 0,59%).
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter