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Índice de Preços ao Consumidor Semanal

IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de março

Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,71% para 1,19%) e Porto Alegre (0,80% para 1,04%)

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Índice de preços ao consumidorÍndice de preços ao consumidor - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas na última quadrissemana de março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 6. O IPC-S cheio subiu 0,67% no fechamento do mês passado, após 0,46% na terceira quarta quadrissemana de março.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,71% para 1,19%) e Porto Alegre (0,80% para 1,04%).

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Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,58% para 0,76%), Brasília (0,37% para 0,59%), Belo Horizonte (0,24% para 0,50%), Recife (0,06% para 0,44%) e São Paulo (0,32% para 0,40%).
 

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