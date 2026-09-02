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Mercado Financeiro IPC-S acelera em três das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de agosto Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (-0,12% para 0,16%), Porto Alegre (-0,40% para -0,20%) e Recife (-0,87% para -0,86%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas no encerramento de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 2. O indicador caiu 0,37% no fechamento do mês, acima do registrado na última divulgação, quando o índice havia recuado 0,39%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (-0,12% para 0,16%), Porto Alegre (-0,40% para -0,20%) e Recife (-0,87% para -0,86%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Salvador (-0,76% para -0,89%), São Paulo (-0,30% para -0,36%), Rio de Janeiro (-0,34% para -0,37%) e Belo Horizonte (-0,26% para -0,35%).

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