Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Índice de Preços ao Consumidor

IPC-S avança em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de setembro

Em Recife, a inflação acelerou de 0,07% para 0,60%

Reportar Erro
IPC-S avança em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de setembroIPC-S avança em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de setembro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas, apresentou aceleração em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de setembro. O indicador geral subiu de 0,06% na segunda quadrissemana do mês para 0,33% na terceira.

Em Salvador, a variação passou de -0,03% para 0,31%. Em Brasília, o índice aumentou de 0,06% para 0,17%.

Belo Horizonte também registrou aumento, com a variação passando de -0,08% para 0,26%. Em Recife, a inflação acelerou de 0,07% para 0,60%.

Leia também

• Queda do tomate no atacado é destaque em pesquisa de preços de agosto da Conab

• FGV: IPC-S acelera a 0,33% na 3ª quadrissemana de setembro, após alta de 0,06% na 2ª prévia

• Focus: mediana de IPCA 2025 segue em 4,83%, acima do teto da meta

No Rio de Janeiro, a variação passou de -0,09% para 0,20%. Porto Alegre registrou crescimento significativo, saindo de 0,11% para 0,47%. Já em São Paulo, o índice subiu de 0,14% para 0,30%.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter