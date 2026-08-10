IPC-S cai 0,05% na 1ª quadrissemana de agosto, após recuo de 0,08% em julho, revela FGV
Houve decréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o índice nesta leitura
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas recuou 0,05% na primeira quadrissemana de agosto, após queda de 0,08% no encerramento de julho. O índice acumula agora alta de 4,27% nos últimos 12 meses.
Houve decréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Educação, Leitura e Recreação (1,06% para 0,50%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,22% para 0,13%), Transportes (-0,29% para -0,39%) e Vestuário (-1,22% para -1,49%).
Em contrapartida, ganharam força: Alimentação (-0,87% para -0,52%), Comunicação (-0,06% para 0,05%), Habitação (0,39% para 0,41%) e Despesas Diversas (-0,03% para 0,70%).
Leia também
• Para 52%, economia do País está ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus; 17% consideram ótima ou boa
• Dólar cai ante o real em linha com exterior após payroll dos EUA abaixo do previsto
• Mediana de IPCA 2026 passa de 5,12% para 5,03%, acima do teto da meta de inflação, aponta Focus
Influências
As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de tomate (-27,42% para -28,79%), gasolina (-1,04% para -1,28%), batata-inglesa (-19,59% para -23,98%), cenoura (-14,70% para -18,66%) e perfume (-1,58% para -2,28%).
Na outra ponta, puxaram o índice para cima passagem aérea (11,91% para 5,08%), cigarros (0,00% para 6,15%), tarifa de eletricidade residencial (0,39% para 0,70%), condomínio residencial (0,80% para 1,01%) e plano e seguro de saúde (0,47% em ambas as quadrissemanas).