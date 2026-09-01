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Mercado Financeiro IPC-S cai 0,37% no encerramento de agosto, após recuo de 0,08% em julho, afirma FGV Nesta leitura, houve alívio em três dos oito grupos que compõem o índice

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas caiu 0,37% no encerramento de agosto, após queda de 0,39% na terceira quadrissemana do mês e recuo de 0,08% em julho. O índice acumula agora alta de 3,93% nos últimos 12 meses.

O índice da quarta quadrissemana de agosto veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de deflação de 0,33%. As expectativas, todas de queda, iam de 0,44% a 0,29%.

Nesta leitura, houve alívio em três dos oito grupos que compõem o IPC-S: Educação, Leitura e Recreação (-0,66% para -1,44%), Comunicação (-0,83% para -2,19%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,28% para 0,27%).

Em contrapartida, houve avanço nos grupos de Transportes (-0,22% para 0,08%), Despesas Diversas (2,40% para 3,38%), Alimentação (-0,56% para -0,47%), Vestuário (-0,87% para -0,58%) e Habitação (-1,23% para -1,21%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo foram tarifa de eletricidade residencial (-7,91% para -8,00%), passagem aérea (-8,96% para -16,30%), batata-inglesa (-26,67% para -22,77%), tarifa de telefone móvel (0,00% para -3,94%) e tomate (-22,01% para -10,63%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima cigarros (20,32% para 28,55%), seguro facultativo para veículo (1,50% para 2,82%), aluguel residencial (0,38% para 0,54%) e móveis para residência (0,89% para 1,79%). Plano e seguro de saúde manteve variação de 0,46%.

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