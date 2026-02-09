A- A+

PREÇOS IPC-S da primeira quadrissemana de fevereiro sobe 0,59%, revela FGV O índice acumula agora alta de 3,98% nos últimos 12 meses, após 4,60% no fim de janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas teve variação de 0,59% na primeira quadrissemana de fevereiro, idêntica ao resultado anterior, do encerramento de janeiro. O índice acumula agora alta de 3,98% nos últimos 12 meses, após 4,60% no fim de janeiro.

Nesta leitura, houve avanço nos grupos Educação, Leitura e Recreação (1,16% para 1,74%), Habitação (0,23% para 0,37%) e Despesas Diversas (0,23% para 0,27%).

Em contrapartida, houve desaceleração ou queda em Alimentação (0,70% para 0,49%), Vestuário (-0,62% para -1,30%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,46% para 0,36%) e Transportes (1,18% para 1,15%). Já o grupo Comunicação manteve a variação nula (0%).

Influências

As maiores influências de alta do índice partiram de curso de ensino fundamental (6,03% para 5,68%); gasolina (1,69% para 1,56%) e curso de ensino superior (4,81% para 4,17%). Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-11,49% para -7,41%); tarifa de eletricidade residencial (-2,84% para -2,13%) e leite longa vida (-30,9% para -5,08%).

