A- A+

CONSUMO IPC-S desacelera a 0,10% em fevereiro, após 0,59% em janeiro, revela FGV As maiores influências individuais que puxaram o índice para baixo partiram de cinema, gasolina, desodorante e protetores para pele

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou fevereiro com alta de 0,10%, após avanço de 0,23% na terceira quadrissemana e alta de 0,59% em janeiro, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira, 2, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula valorização de 3,48% em 12 meses.

O dado de fevereiro veio abaixo da mediana das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,12%. As estimativas, todas de alta, iam de 0,05% a 0,20%.

Houve decréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da terceira para a quarta quadrissemana: Educação, Leitura e Recreação (0,33% para -0,24%), Transportes (0,34% para 0,04%), Alimentação (0,13% para 0,07%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,17% para 0,12%).

Em contrapartida, ganharam tração os grupos Vestuário (-0,49% para -0,24%) e Comunicação (0,02% para 0,05%), enquanto Habitação (0,34%) e Despesas Diversas (0,37%) repetiram as taxas da última apuração.

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para baixo na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de fevereiro partiram de cinema (-13,21% para -12,90%), gasolina (0,13% para -0,49%), desodorante (-0,24% para -3,43%), protetores para a pele (-1,47% para -4,08%) e banana-prata (-3,27% para -4,49%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima refeições em bares e restaurantes (0,85% para 0,77%), aluguel residencial (0,60% para 0,62%), plano e seguro de saúde (0,43% para 0,43%), taxa de água e esgoto residencial (1,26% para 0,87%) e empregado(a) doméstico(a) (0,96% para 0,58%).



Veja também