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PREÇOS IPC-S desacelera a 0,49% na 3ª quadrissemana de junho, após 0,57% na 2ª quadri, diz FGV A maior influência que puxa o índice para baixo partiu da gasolina

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas desacelerou a 0,49% na terceira quadrissemana de junho, após alta de 0,57% na segunda quadrissemana do mês. O índice acumula agora alta de 4,45% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em três dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Alimentação (1,30% para 1,03%), Habitação (0,82% para 0,61%) e Vestuário (0,57% para -0,13%).

Em contrapartida, ganharam força: Despesas Diversas (1,09% para 1,30%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,58% para 0,62%), Educação, Leitura e Recreação (0,33% para 0,38%), Comunicação (0,07% para 0,10%) e Transportes (-0,44% para -0,35%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de gasolina (de -1,50% para -1,17%), etanol (de -6,41% para -5,23%), café em pó (de -3,14% para -2,51%), tarifa de ônibus urbano (de -0,91% para -0,91%) e maçã (de -3,39% para -3,73%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima batata-inglesa (de 37,19% para 24,99%), tarifa de eletricidade residencial (de 2,34% para 1,61%), serviços bancários (de 1,79% para 2,18%), tomate (de 14,28% para 11,88%) e condomínio residencial (de 1,00% para 1,00%).

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