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Mercado Financeiro

IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de setembro

Desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (de alta de 0,46% para 0,42%)

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IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de setembroIPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de setembro - Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice arrefeceu para 0,49%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,51%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (de alta de 0,46% para 0,42%).

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Em seguida, aparecem Brasília (de 0,70% para 0,45%), Rio de Janeiro (de 0,73% para 0,50%) e Porto Alegre (de 0,79% para 0,76%).

Houve, por outro lado, aceleração em Belo Horizonte (de 0,47% para 0,59%), Recife (de 0,18% para 0,38%) e Salvador (de queda de 0,03% para alta de 0,21%).

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