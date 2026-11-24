COMÉRCIO
IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de novembro
O índice repetiu a alta de 0,38% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês
IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de novembro - Foto: Freepik/Reprodução
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 24.
O índice repetiu a alta de 0,38% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês.
A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,33% para 0,12%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,31% para 0,22%), São Paulo (0,45% para 0,40%) e Brasília (0,14% para 0,12%).
Leia também
• Mediana de IPCA 2026 passa de 5,11% para 5,15%, aponta Focus
• IPC-S sobe 0,38% na 3ª quadrissemana de novembro, revela FGV
• Mediana de IPCA 2026 passa de 5,22% para 5,11%; 2027 passa de 4,90% para 5,00%
Houve, por outro lado, aceleração em Porto Alegre (0,28% para 0,44%), Salvador (0,76% para 0,83%) e Rio de Janeiro (0,31% para 0,32%).