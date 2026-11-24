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COMÉRCIO IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de novembro O índice repetiu a alta de 0,38% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 24.

O índice repetiu a alta de 0,38% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,33% para 0,12%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,31% para 0,22%), São Paulo (0,45% para 0,40%) e Brasília (0,14% para 0,12%).

Houve, por outro lado, aceleração em Porto Alegre (0,28% para 0,44%), Salvador (0,76% para 0,83%) e Rio de Janeiro (0,31% para 0,32%).

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