Índice de Preços ao Consumidor Semanal
IPC-S desacelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de abril, afirma FGV
Desaceleração mais significativa ocorreu em Salvador (1,66% para 1,42%)
IPC-S desacelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de abril, afirma FGV - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) O índice subiu 0,90%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,96% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês.
A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,66% para 1,42%). Em seguida, aparecem Brasília (0,68% para 0,64%), Belo Horizonte (0,97% para 0,90%), Recife (1,01% para 0,96%), Rio de Janeiro (1,29% para 1,28%) e Porto Alegre (1,02% para 0,89%).
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Já São Paulo repetiu a mesma taxa de variação da segunda quadrissemana de abril, de 0,68%.