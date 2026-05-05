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Índice de Preços ao Consumidor Semanal

IPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de abril, revela FGV

Desaceleração mais significativa ocorreu em Salvador (1,42% para 1,20%)

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IPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de abril, revela FGVIPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de abril, revela FGV - Foto: Hector Retamal / AFP

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na última quadrissemana de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 5. O índice caiu para 0,88%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,90%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de abril.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,42% para 1,20%). Em seguida, aparecem Recife (0,96% para 0,85%), Rio de Janeiro (1,28% para 1,18%), Porto Alegre (0,89% para 0,83%) e Belo Horizonte (0,90% para 0,85%).

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Houve, por outro lado, aceleração em São Paulo (0,68% para 0,78%) e Brasília (0,64% para 0,66%).
 

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