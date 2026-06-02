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Índice de Preços ao Consumidor Semanal IPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de maio Desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,85% para 0,78%) e São Paulo (0,67% para 0,59%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 2. O índice caiu para 0,60%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,65%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de maio.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,85% para 0,78%) e São Paulo (0,67% para 0,59%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,64% para 0,56%), Belo Horizonte (0,51% para 0,44%) e Brasília (0,42% para 0,30%).

Houve, por outro lado, aceleração no Rio de Janeiro (0,75% para 0,80%) e em Recife (0,67% para 0,87%), de acordo com a FGV.

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