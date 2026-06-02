IPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de maio
Desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,85% para 0,78%) e São Paulo (0,67% para 0,59%)
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 2. O índice caiu para 0,60%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,65%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de maio.
A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,85% para 0,78%) e São Paulo (0,67% para 0,59%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,64% para 0,56%), Belo Horizonte (0,51% para 0,44%) e Brasília (0,42% para 0,30%).
Leia também
• FMI destaca resiliência da economia brasileira e projeta PIB de 2,5%
• Classificação de facções como terroristas prejudica economia do Brasil
• Economia brasileira se recupera no 1º trimestre e cresce 1,1% (IBGE)
Houve, por outro lado, aceleração no Rio de Janeiro (0,75% para 0,80%) e em Recife (0,67% para 0,87%), de acordo com a FGV.