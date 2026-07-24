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Mercado Financeiro IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de julho Desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (-0,17% para -0,36%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) Informado na quinta-feira, 23, o IPC-S desacelerou o ritmo de alta para 0,07%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,20%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de julho.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (-0,17% para -0,36%). Em seguida, aparecem Salvador (-0,13% para -0,25%), Rio de Janeiro (-0,09% para -0,13%), Porto Alegre (0,33% para -0,05%), Belo Horizonte (0,20% para 0,01%) e Brasília (0,64% para 0,56%). A taxa de 0,27% registrada em São Paulo na pesquisa passada se repetiu nesta leitura.

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