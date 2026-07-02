PREÇOS
IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de junho
Índice caiu para 0,36%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,49%
IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de junho - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) O índice caiu para 0,36%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,49%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de junho.
A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (0,77% para 0,70%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,52% para 0,43%), São Paulo (0,47% para 0,33%), Rio de Janeiro (0,44% para 0,14%), Salvador (0,28% para 0,08%) e Recife (0,36% para -0,04%).
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Houve, por outro lado, aceleração em Brasília (0,31% para 0,56%).