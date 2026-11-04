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Mercado Financeiro IPC-S desacelera em todas as sete capitais pesquisadas no encerramento de outubro Desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Recife (de 0,92% para 0,79%) e em São Paulo (de 0,52% para 0,37%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou nas sete capitais pesquisadas no encerramento de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice subiu 0,32%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,46%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana do mês.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Recife (de 0,92% para 0,79%) e em São Paulo (de 0,52% para 0,37%).

Em seguida, aparecem Belo Horizonte (de 0,49% para 0,34%), Salvador (de 0,38% para 0,33%), Rio de Janeiro (de 0,65% para 0,26%), Brasília (de 0,37% para 0,24%) e Porto Alegre (de 0,16% para 0,12%)

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