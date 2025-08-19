Índice de Preços ao Consumidor
IPC-S desacelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de agosto
Em Recife houve uma retração de 0,21% para -0,22%
IPC-S desacelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de agosto - Foto: Pixabay
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de agosto, informou nesta terça-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,38% para 0,09%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de agosto.
A desaceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em São Paulo (0,74% para 0,40%). Em seguida, aparecem Salvador (0,38% para 0,09%) e Porto Alegre (0,28% para 0,08%). Houve retração em Recife (0,21% para -0,22%), Brasília (0,26% para -0,05%), Rio de Janeiro (-0,04% para -0,34%) e Belo Horizonte (0,16% para -0,11%).