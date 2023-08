IPC-S revela desaceleração em 5 capitais brasileiras, incluindo Recife

A- A+

A Faculdade Nova Roma (FGV) divulgou uma pesquisa sobre o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) na quarta quadrissemana de julho de 2023. De acordo com o levantamento, o IPC-S teve uma variação de 0,07%, acumulando um aumento de 3,53% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas apresentaram uma queda nas suas taxas de variação nesse período.

No Recife, o índice teve uma queda de 0,35% e acumulou um aumento de 3,19% nos últimos 12 meses. Dentre as oito classes de despesa componentes do índice, quatro apresentaram desaceleração nas suas taxas de variação. Destaque para os grupos Educação, Leitura e Recreação, com uma taxa que passou de -1,78% para -3,57%, e Vestuário, cujas taxas passaram de 0,53% para 0,01%.

As taxas do grupo de Alimentação passou de 0,08% para -0,39%, enquanto o grupo de Habitação teve uma variação de -0,69% para -0,98%. No grupo de Saúde e Cuidados Pessoais, a variação foi de 0,10% para 0,34%, e no grupo de Transportes, as taxas passaram de 0,98% para 1,21%. O grupo de Despesas Diversas teve uma variação de 0,48% para 0,52%, enquanto o grupo de Comunicação não apresentou variações significativas.

O núcleo do IPC-S/Recife também registrou uma variação de 0,23%, mostrando um avanço de 0,10 (p.p.) em relação ao mês anterior, quando a taxa ficou em 0,13%. Nos últimos 12 meses, o indicador do núcleo apresentou uma variação de 3,13%. Vale ressaltar que o cálculo do núcleo excluiu itens com variações inferiores a -0,22% e superiores a 0,71%. Esses dados indicam uma análise detalhada sobre a economia e os preços ao consumidor na região

