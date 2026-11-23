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Mercado Financeiro IPC-S sobe 0,38% na 3ª quadrissemana de novembro, revela FGV Houve avanço em três das oito classes de despesa que compõem o índice nesta leitura

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas registrou alta de 0,38% na terceira quadrissemana de novembro, mesma taxa apurada na segunda e na primeira quadrissemana do mês. O índice acumula agora alta de 4,24% nos últimos 12 meses.

Houve avanço em três das oito classes de despesa que compõem o IPC-S nesta leitura: Alimentação (1,30% para 1,46%), Vestuário (0,32% para 0,44%) e Despesas Diversas (-0,02% para 0,02%).

Em contrapartida, perderam força: Educação, Leitura e Recreação (0,87% para 0,59%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,31% para 0,20%), Habitação (-0,05% para -0,06%) e Comunicação (0,05% para 0,04%). O grupo Transportes repetiu a taxa de variação de -0,13% da apuração anterior.

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram de tomate (28,43% para 35,34%), cebola (14,20% para 15,53%), passagem aérea (4,12% para 2,36%), refeições em bares e restaurantes (0,55% para 0,57%) e plano e seguro de saúde (0,41% para 0,41%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo perfume (-0,49% para -2,52%), gasolina (-0,13% para -0,37%), seguro facultativo para veículo (-2,55% para -2,23%), tarifa de ônibus urbano (-1,39% para -1,39%) e móveis para residência (0,06% para -1,58%).

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