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Mercado Financeiro IPC-S sobe 0,39% na 1ª quadrissemana de outubro, revela FGV, após alta de 0,67% em setembro Houve moderação em dois dos oito grupos que compõem o índice

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,39% na primeira quadrissemana de outubro, após alta de 0,67% no encerramento de setembro. O índice acumula agora alta de 4,21% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em dois dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Habitação (1,99% para 0,21%) e Vestuário (0,30% para 0,16%).

Em contrapartida, ganharam força: Alimentação (1% para 1,27%), Educação, Leitura e Recreação (-0,23% para 0,27%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,17% para 0,19%), Despesas Diversas (0,08% para 0,09%), Transportes (-0,04% para 0,05%) e Comunicação (-0,02% para 0,02%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de cinema (-33,03% para -27,79%), seguro facultativo para veículo (-2,68% para -4,26%), banana-prata (-4,07% para -5,48%), tarifa de eletricidade residencial (8,76% para -0,30%) e automóvel novo (-0,46% para -0,41%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima tomate (29,64% para 28,87%), batata-inglesa (23,09% para 22,79%), passagem aérea (4,83% para 5,72%), cebola (10,95% para 14,39%) e excursão e tour (5,42% para 5,23%).

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