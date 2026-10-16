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Mercado Financeiro IPC-S sobe 0,46% na 2ª quadrissemana de outubro ante alta de 0,39% na 1ª quadri, mostra FGV Houve aceleração em três dos oito grupos que compõem o índice nesta leitura

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,46% na segunda quadrissemana de outubro, após alta de 0,39% na primeira quadrissemana. O índice acumula agora alta de 4,29% nos últimos 12 meses.

Houve aceleração em três dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Educação, Leitura e Recreação (de 0,27% para 0,68%), Vestuário (de 0,16% para 0,34%) e Transportes (de 0,05% para 0,33%).

Em contrapartida, perderam força: Alimentação (de 1,27% para 1,22%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,19% para 0,18%), Habitação (de 0,21% para 0,17%), Despesas Diversas (de 0,09% para 0,04%) e Comunicação (de 0,02% para 0,01%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram de tomate (28,87% para 22,58%), batata-inglesa (22,79% para 16,10%), cebola (14,39% para 14,89%), passagem aérea (5,72% para 6,63%) e condomínio residencial (0,75% para 1,21%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo a tarifa de eletricidade residencial (-0,30% para -1,13%), o seguro facultativo para veículo (-4,26% para -1,34%), o show musical (-0,09% para -2,78%), a banana-prata (-5,48% para -4,75%) e a manga (-8,64% para -11,79%).

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