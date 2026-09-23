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Mercado Financeiro IPC-S sobe 0,52% na 3ª quadrissemana de setembro, após alta de 0,49% na 2ª prévia, diz FGV Houve aceleração em três dos oito grupos que compõem o índice nesta leitura

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas acelerou 0,52% na terceira quadrissemana de setembro, após alta de 0,49% na segunda quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,80% nos últimos 12 meses.

Houve aceleração em três dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Alimentação (0,21% para 0,58%), Vestuário (0,06% para 0,30%) e Educação, Leitura e Recreação (-1,34% para -1,12%)

Em contrapartida, perderam força: Habitação (1,94% para 1,86%), Despesas Diversas (1,83% para 1,02%), Comunicação (0,27% para 0,21%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,26% para 0,19%).

O grupo Transportes repetiu a taxa de variação de -0,09% registrada na última apuração.

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram da tarifa de eletricidade residencial (8,64% para 8,64%), tomate (14,52% para 24,02%), cigarros (12,23% para 6,57%), condomínio residencial (1,24% para 1,30%) e batata-inglesa (-0,23% para 13,69%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo o cinema (-28,12% para -33,38%), mamão papaya (-16,99% para -15,11%), tarifa de ônibus urbano (-1,56% para -1,56%), seguro facultativo para veículo (-2,17% para -1,90%) e passagem aérea (-6,98% para -2,10%).

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