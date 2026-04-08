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Índice de Preços ao Consumidor Semanal IPC-S sobe a 0,91% na 1ª quadrissemana de abril, após aceleração de 0,67% em março, revela FGV Nesta leitura, houve avanço em quatro dos oito grupos que compõem o índice

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,91% na primeira quadrissemana de abril, após aceleração de 0,46% na terceira quadrissemana e queda de 0,67% no fim de março. O índice acumula agora alta de 3,87% nos últimos 12 meses.

Nesta leitura, houve avanço em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S: Transportes (1,51% para 2,24%), Alimentação (1,31% para 1,56%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,05% para 0,28%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,97% para -0,57%).

Em contrapartida, houve alívio nos grupos Despesas Diversas (1,70% para 1,06%), Vestuário (0,48% para 0,43%), Habitação (0,36% para 0,35%) e Comunicação (0,10% para 0,04%).

Influências

As maiores influências de alta do índice partiram de gasolina (3,85% para 6,05%), tomate (18,19% para 22,90%), serviços bancários (2,80% para 1,73%), batata-inglesa (21,45% para 21,57%) e leite tipo longa vida (4,75% para 6,94%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-13,53% para -9,71%), perfume (-5,73% para -3,15%), bombons e chocolates (-1,23% para -4,38%), maçã (-4,83% para -4,02%) e móveis para residência (-0,15% para -0,66).



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