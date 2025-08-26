Ter, 26 de Agosto

Índice de Preços ao Consumidor

IPC-S tem decréscimo em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de agosto

A menor taxa de variação foi observada em Recife (-0,60%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) teve decréscimos em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 26. O índice como um todo saiu de alta de 0,09% para queda de 0,13%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de agosto.

A menor taxa de variação foi observada em Recife (-0,60%), refletindo principalmente dos preços de passagem aérea (-19,25%) Na segunda quadrissemana, os preços na capital pernambucana haviam recuado 0,22%.

São Paulo (0,19%) registrou a maior taxa de variação, por influência do comportamento do subitem refeições em bares e restaurantes (1,65%). No entanto, também registrou perda de fôlego em relação à leitura da quadrissemana anterior (0,40%).

Também houve retração na variação do IPC-S em Salvador (0,09% para 0,15%), Brasília (-0,05% para -0,12%), Belo Horizonte (-0,11% para -0,33%), Rio de Janeiro (-0,34% para -0,49%) e Porto Alegre (0,08% para -0,16%).
 

