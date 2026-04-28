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INFLAÇÃO IPCA-15 de abril sobe para 0,89%, com alta no preço dos alimentos e reflexo de conflitos Alta dos combustíveis causada pela redução da oferta global de petróleo encarece frete no Brasil e tem impacto em itens como cenoura, cebola, leite, tomate e carnes

A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15, subiu para 0,89% em abril, após desacelerar para 0,44% em março. O número, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, reflete os efeitos dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, que no Brasil já vêm pressionando os preços de alimentos e combustíveis.

Mesmo com a alta relevante, o número ainda veio abaixo do esperado por analistas de mercado, que já contavam com uma aceleração do índice como reflexo da guerra e projetavam alta de 0,99%, segundo mediana das projeções compiladas pela Bloomberg.

Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 2,39% no ano e de 4,37% nos últimos 12 meses, número que fica acima dos 3,90% observados na divulgação de março, e que afasta ainda mais a prévia da inflação do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM) em 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em abril de 2025, a taxa foi de 0,43%.

O grupo que mais pressionou o índice foi o de alimentação e Bebidas, que teve alta de 1,46%. A alimentação no domicílio foi a principal vilã, acelerando de 1,10% em março para 1,77% em abril. Entre os alimentos que mais viram o preço subir estão a cenoura (25,43%), a cebola (16,54%), o leite longa vida (16,33%), o tomate (13,76%) e das carnes (1,14%).

Isso porque o fechamento no Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, vem reduzindo a oferta mundial de petróleo, e encarecendo o preço de combustíveis como o diesel, utilizado para transportar alimentos no Brasil.

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