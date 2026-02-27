IPCA-15 de fevereiro sobe 0,84%, afirma IBGE

A- A+

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,84% em fevereiro, resultado acima do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,69%. A mediana era de avanço de 0,56% e o piso, de aumento de 0,39%.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (27), o IPCA-15 registrou um aumento de 4,10% no acumulado em 12 meses, resultado também superior ao teto das projeções, de alta de 3,95%, com mediana de +3,81% e piso de +3,64%.

