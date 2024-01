IPCA-15 de janeiro vaza antes do horário de divulgação oficial. IBGE vai apurar causas

A- A+

Os números do IPCA-15 de janeiro foram publicados uma hora antes do previsto. Eram para estar no ar às 9h, e entraram às 8h. Um erro no relógio do servidor do Sistema de Recuperação Automática (Sidra), do IBGE, onde são publicadas as tabelas com as pesquisas do instituto. A informação circulou porque é possível se inscrever no sistema e receber as informações por e-mail quando as tabelas são atualizadas.

Uma das possibilidades para o erro é o relógio de um dos servidores estar programado para mudar para horário de verão e atualizado os dados uma hora mais cedo.

O IBGE divulgou uma nota explicando o ocorrido:

"O IBGE divulgou às 08:00 de hoje os resultados da pesquisa IPCA-15, quando a mesma deveria ter ocorrido às 09:00. O IBGE relata que, diante de um problema técnico computacional de horários em seus equipamentos servidores, este processo, que é automático, acabou sendo adiantado em uma hora. A área técnica do IBGE responsável está verificando o ocorrido para as devidas providências."

Economistas ouvidos pelo GLOBO confirmaram que os dados que seriam divulgados às 9h foram publicados pouco antes. O resultado começou a circular em grupos de especialistas que acompanham o assunto. Uma imagem com os dados em tela, enviada por um dos membros, confirma o vazamento.

"Recebemos essa informação em diversos grupos de WhatsApp e esperamos dar 9 horas para checar se os dados batiam, e realmente os dados foram divulgados antes" disse o economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores.

