IPCA-15 desacelera para 0,41% em junho, mas ainda é pressionado por alta de alimentos e energia
Resultado é o mais alto para um mês de junho desde 2022
A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15, desacelerou para 0,41% em junho, após registrar 0,62% em maio. O número, divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, veio abaixo do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,44%.
O resultado foi pressionado, sobretudo, pelos alimentos e pela energia elétrica, e foi o maior para um mês de junho desde 2022, quando registrou 0,69%.
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Já no acumulado em 12 meses, o índice chegou a 4,80%, e segue se afastando do teto da meta, estabelecida em 3% pelo Conselho Monetário Nacional em 3%, com margem de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Em maio, esse índice havia ficado em 4,64%.
O cenário não é favorável para a inflação. Nesta segunda, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, elevou mais uma vez suas projeções para o IPCA do final de 2026, que já chegam a 5,33%.