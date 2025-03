A- A+

BRASIL IPCA-15 desacelera para 0,64% em março, apesar da alta no preço dos alimentos Além do grupo de alimentação e bebidas, o dos transportes também exerceu forte influência sobre o índice, com alta dos combustíveis

A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15, desacelerou para 0,64% em março após alta de 1,23% em fevereiro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. O resultado veio abaixo do esperado pelos analistas, que projetavam 0,70%.

Com o resultado, o IPCA-15 tem uma alta acumulada de 1,99% no ano e de 5,26% em 12 meses.





Embora medidas do governo de zerar tarifas de alguns alimentos tenham começado a surtir efeito nos supermercados, o impacto é restrito e o preço da alimentação continua subindo, com alta de 1,09%. A segunda maior influência veio do grupo de transportes, com alta de 0,92% puxada pelo preço dos combustíveis.

Em fevereiro, a inflação final do mês subiu 1,31%, maior número para o mês desde 2003, com influência da energia elétrica, que viu seus preços subirem após queda significativa em janeiro, por conta do Bônus de Itaipu. Com o índice acumulado em 12 meses acima do teto da meta de 4,5% no ano, o Banco Central (BC) elevou os juros para 14,25% na última reunião do Comitê de Política Monetária, que ocorreu na semana passada.

