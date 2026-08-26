Mercado Financeiro
IPCA-15 recua 0,40 em agosto, após ter subido 0,06% em julho, afirma IBGE
Taxa em 12 meses ficou em 4,24%, abaixo do piso das estimativas, que iam de avanço de 4,27% a 4,5%, com mediana de 4,34%
IPCA-15 recua 0,40 em agosto, após ter subido 0,06% em julho, afirma IBGE - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou queda de 0,40% em agosto, após ter subido 0,06% em julho, informou na manhã desta quarta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou no piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam queda entre 0,40% e 0,18%, com mediana negativa de 0,30%.
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Com o resultado anunciado nesta quarta-feira, o IPCA-15 acumulou um aumento de 3,09% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 4,24%, abaixo do piso das estimativas, que iam de avanço de 4,27% a 4,5%, com mediana de 4,34%.