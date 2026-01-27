A- A+

IPCA-15 Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20% Conta de luz e passagem aérea ajudaram a segurar o IPCA-15

A conta de luz mais barata foi um dos fatores que ajudaram a prévia da inflação oficial de janeiro perder força e fechar em 0,20%. Em dezembro, o índice havia ficado em 0,25%.

Com o resultado do primeiro mês de 2026, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acumula 4,5% em 12 meses, limite máximo da meta de inflação do governo. Em dezembro, o acumulado era 4,41%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, dois apresentaram recuo na média de preços na passagem de dezembro para janeiro:

Habitação: -0,26%

Transportes: -0,13%

Educação: 0,05%

Vestuário: 0,28%

Despesas pessoais: 0,28%

Alimentação e bebidas: 0,31%

Artigos de residência: 0,43%

Comunicação: 0,73%

Saúde e cuidados pessoais: 0,81%

