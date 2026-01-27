Ter, 27 de Janeiro

IPCA-15

Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20%

Conta de luz e passagem aérea ajudaram a segurar o IPCA-15

IPCA-15 sobe 0,20% em janeiro, ante alta de 0,25% em dezembro e abaixo das projeções, diz IBGE

A conta de luz mais barata foi um dos fatores que ajudaram a prévia da inflação oficial de janeiro perder força e fechar em 0,20%. Em dezembro, o índice havia ficado em 0,25%.  

Com o resultado do primeiro mês de 2026, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acumula 4,5% em 12 meses, limite máximo da meta de inflação do governo. Em dezembro, o acumulado era 4,41%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, dois apresentaram recuo na média de preços na passagem de dezembro para janeiro: 

