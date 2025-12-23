A- A+

prévia da inflação IPCA-15 sobe 0,25% em dezembro ante alta de 0,20% em novembro, revela IBGE Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 registrou um aumento de 4,41% no acumulado de 2025

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,25% em dezembro, após ter avançado 0,20% em novembro, informou nesta terça-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em dezembro de 2024, a taxa foi de 0,34%.

A alta de 0,25% do IPCA-15 em dezembro ficou em linha com a mediana, de 0,25%, das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, que indicava intervalo entre altas de 0,12% a 0,40%.

Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 registrou um aumento de 4,41% no acumulado de 2025.

Para o cálculo do IPCA-15 , os preços foram coletados no período de 14 de novembro a 12 de dezembro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de outubro a 13 de novembro (base).

O indicador do IBGE refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.



Veja também