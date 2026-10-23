Mercado Financeiro
IPCA-15 sobe 0,32% em outubro ante alta de 0,70% em setembro, revela IBGE
Taxa em 12 meses ficou em 4,62%, abaixo da mediana das projeções (4,74%), com estimativas quem iam de 4,47% a 4,81%
IPCA-15 sobe 0,32% em outubro ante alta de 0,70% em setembro, revela IBGE - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,32% em outubro, após ter subido 0,70% em setembro, informou nesta sexta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,37%, com teto de avanço de 0,50% e mediana positiva de 0,44%.
Leia também
• IPC-S sobe 0,46% na 3ª quadrissemana de outubro ante variação idêntica à apurada na 2ª quadrissemana
• Ibovespa cai com aversão a risco global e cautela pré-segundo turno
• Dólar sobe com disputa presidencial indefinida e tensão no exterior
Com o resultado anunciado divulgado nesta sexta, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,15% no ano.
A taxa em 12 meses ficou em 4,62%, abaixo da mediana das projeções (4,74%), com estimativas quem iam de 4,47% a 4,81%.