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Mercado Financeiro IPCA-15 sobe 0,32% em outubro ante alta de 0,70% em setembro, revela IBGE Taxa em 12 meses ficou em 4,62%, abaixo da mediana das projeções (4,74%), com estimativas quem iam de 4,47% a 4,81%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,32% em outubro, após ter subido 0,70% em setembro, informou nesta sexta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,37%, com teto de avanço de 0,50% e mediana positiva de 0,44%.

Com o resultado anunciado divulgado nesta sexta, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,15% no ano.

A taxa em 12 meses ficou em 4,62%, abaixo da mediana das projeções (4,74%), com estimativas quem iam de 4,47% a 4,81%.

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