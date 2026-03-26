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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPCA-15 sobe 0,44% em março, revela IBGE

Em 12 meses até março, a alta do índice foi de 3,90%

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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Foto: Agência Gov/IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,44% em março, resultado acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,29%, e próximo ao teto, de avanço de 0,48%. O piso era de aumento de 0,24%.

Os dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Em 12 meses até março, a alta do índice foi de 3,90%, número também acima da mediana das projeções, de 3,74% e mais perto do teto de 3,94%. O piso das estimativas nesse caso era de avanço de 3,65%.
 

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