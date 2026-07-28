Mercado Financeiro
IPCA-15 tem alta de 0,06 em julho, após elevação de 0,41% em junho, revela IBGE
Resultado ficou abaixo do piso das expectativas na pesquisa Projeções Broadcast, de 0,17%. O teto era de 0,28%, com mediana positiva de 0,21%
IPCA-15 tem alta de 0,06 em julho, após elevação de 0,41% em junho, revela IBGE - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,06% em julho, após ter subido 0,41% em junho, informou nesta terça-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou abaixo do piso das expectativas na pesquisa Projeções Broadcast, de 0,17%. O teto era de 0,28%, com mediana positiva de 0,21%.
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Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou uma alta de 3,51% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 4,52%, perto do teto da meta de 4,50%, de acordo com o IBGE. O dado também ficou menor do que o piso das projeções (4,63%; teto em 4,74%, com mediana de 4,67%)