Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
inflação

IPCA de julho sobe 0,26%, ante alta de 0,24% em junho, afirma IBGE

O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,23%, de acordo com o IBGE

Reportar Erro
IPCA de julho sobe 0,26%IPCA de julho sobe 0,26% - Foto: Arquivo/ Tânia Rêgo / Agência Brasil

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou julho com alta de 0,26%, ante uma elevação de 0,24% em junho, informou na manhã desta terça-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, com teto de 0,39% e mediana de 0,35%.

Leia também

• Déficit em conta corrente de 2025 sobe de US$ 60 bilhões para US$ 62 bilhões, aponta Focus

• Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 cai de 2,23% para 2,21%

• Mediana de IPCA 2025 recua de 5,07% para 5,05%, aponta Focus

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,26%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,23%, de acordo com o IBGE. O resultado também abaixo do piso das projeções dos analistas, com teto de 5,36% e mediana de 5,33%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter