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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPCA de março é o mais alto desde fevereiro de 2025

Considerando apenas meses de março, a taxa foi a mais elevada desde 2022, quando foi de 1,62%

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IPCA de março é o mais alto desde fevereiro de 2025IPCA de março é o mais alto desde fevereiro de 2025 - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A alta de 0,88% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março foi o resultado mais alto desde fevereiro de 2025, quando havia subido 1,31%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando apenas meses de março, a taxa foi a mais elevada desde 2022, quando foi de 1,62%.

Em março de 2025, a taxa tinha sido de 0,56%. Em fevereiro de 2026, o IPCA registrou alta de 0,70%.

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Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a acelerar, após o mês anterior de arrefecimento, passando de 3,81% em fevereiro para 4,14% em março.
 

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