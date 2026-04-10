Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA de março é o mais alto desde fevereiro de 2025
Considerando apenas meses de março, a taxa foi a mais elevada desde 2022, quando foi de 1,62%
A alta de 0,88% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março foi o resultado mais alto desde fevereiro de 2025, quando havia subido 1,31%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando apenas meses de março, a taxa foi a mais elevada desde 2022, quando foi de 1,62%.
Em março de 2025, a taxa tinha sido de 0,56%. Em fevereiro de 2026, o IPCA registrou alta de 0,70%.
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Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a acelerar, após o mês anterior de arrefecimento, passando de 3,81% em fevereiro para 4,14% em março.