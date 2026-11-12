INFLAÇÃO
IPCA de outubro sobe 0,14%, ante alta de 0,82% em setembro, revela IBGE
Resultado ficou abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 0,18% a 0,40%, com mediana positiva de 0,25%
IPCA de outubro sobe 0,14%, ante alta de 0,82% em setembro, revela IBGE - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou outubro com alta de 0,14%, ante uma elevação de 0,82% em setembro, informou na manhã desta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 0,18% a 0,40%, com mediana positiva de 0,25%.
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A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 4,1%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,63%, abaixo da mediana das projeções dos analistas, que era de alta de 4,74%. O intervalo nessa medição ia de 4,40% a 4,80%.